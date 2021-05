Groningens Ontzet vindt door corona in afgeslankte vorm plaats

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Groningens Ontzet wordt op 28 augustus opnieuw zonder grote publieksactiviteiten gevierd. Dat heeft de organisatie maandagavond bekendgemaakt.

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken heeft contact gehad met het stadsbestuur en daarin is naar voren gekomen dat het niet verstandig is om grote activiteiten te organiseren. Wel wil men in samenspraak een bescheiden en kleinschalig programma samenstellen om de bijzondere dag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Een deel van het programma, zoals een pub-quiz en een muziek- en dichtersfestival in Forum Groningen, zal digitaal worden aangeboden.

Geen vuurwerk

De traditionele paardenkeuring, het concours hippique, het vuurwerk en het openlucht concert gaan niet door. Er wordt nog onderzocht of er wellicht een kermis kan worden aangeboden. Ook wordt geprobeerd of er activiteiten voor de jeugd op de Nieuwe Markt gehouden kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht of er een terras over de volle lengte van de Hoge der A opgezet kan worden en of een wandeling langs restaurants, waar kleine proeverijen gehouden worden, tot de mogelijkheden behoord. De kranslegging bij de buste van Carl von Rabenhaupt gaat gehouden worden in een klein gezelschap en ook zullen er gedurende de dag een aantal dweilorkesten door de binnenstad trekken.

Volgend jaar

De Vereeniging laat weten dat men zich inmiddels al volledig richt op het Groningens Ontzet van volgend jaar. In 2022 is het 350 jaar geleden dat Carl von Rabenhaupt de bisschop van Münster verdreef en daarmee het beleg van Groningen beëindigde.