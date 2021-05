Groningen wil sleutelrol in herstel Nederland na corona

nieuws

Hallo Horizon

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG), de Hanzehogeschool Groningen (HG), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de provincie Groningen, Noorderpoort, het Alfa-college en de gemeente Groningen willen, samen met Den Haag, een nationale actieagenda opstellen voor de metropoolregio Groningen in het nieuwe regeerakkoord.

Dat maakten de partijen binnen het ‘Akkoord van Groningen’ donderdag bekend. Ze starten vanaf deze dag een campagne, getiteld ‘Hallo Horizon’, om Groningen aan prijzen als de plek die een sleutelrol kan spelen bij de oplossing van zowel de coronacrisis als de klimaatcrisis. De partijen willen daarom dat het nieuwe Kabinet Groningen aanmerkt als dé waterstofregio van Nederland en experimenteerregio voor de zorg van de toekomst.

“Groningen is de zesde stad van Nederland. De metropoolregio Groningen is de motor voor de nieuwe Europese waterstofeconomie en de proeftuin voor een gezond en vitaal leven ná corona”, aldus burgemeester Koen Schuiling. “Daarmee lossen we wereldwijde problemen op. Groningen heeft daarin een voortrekkersrol en samen met het Rijk willen we de kennis en innovatie uit Groningen nog beter inzetten voor Nederland.”