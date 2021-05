Groningen viert de vrijheid

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Groningen viert op woensdag 5 mei de vrijheid. Vanwege de coronamaatregelen zullen de festiviteiten online plaatsvinden.

In Wageningen werd bij de start van Bevrijdingsdag het Bevrijdingsvuur ontstoken. Veertien zogeheten Verschilmakers, bekende en onbekende Nederlanders die op hun eigen manier strijden voor de vrijheid, brengen het vuur naar de veertien online Bevrijdingsfestivals. In Groningen begint het festival om 13.00 uur. De organisatie van het festival laat op voorhand weten dat het ‘heel gaaf’ gaat worden.

Regionale line-up

“Er zijn al twee opname dagen geweest samen met onder andere TikTok Tammo, het Noordpool Orkest, Inge van Calkar, Goldkimono, Oranje Skyline en Myron Hamming”, laat de organisatie weten. “Daarnaast hebben we een prachtige opname gemaakt van de Ode aan de Vrijheid.” Voor de speciale on air-editie van het festival is er bewust voor gekozen om de line-up voor het grootste gedeelte regionaal te houden. Het 9-uur durende programma wordt gepresenteerd door verschillende presentatoren waaronder Henri Haan, Marc Wiers en Arno van der Heyden.

Vrijheidsmaaltijdsoep

Behalve muziek is er in het programma ook ruimte voor verhalen. Zo zullen er verhalen verteld worden over het Stadskanaalster achterhuis, wordt er een Ode gedaan aan de Belgische bevrijders van Veele en komt Joël Stoppels vertellen over de Canadese soldaten in Groningen. Een fysiek onderdeel van Bevrijdingsdag is de Vrijheidsmaaltijdsoep. Afgelopen weekend werden in de stad gratis blikken soep uitgedeeld, in Haren en Ten Boer gebeurde dit op maandag en dinsdag. De bedoeling is dat de soep om 18.00 uur gegeten gaat worden. De Vrijheidsmaaltijdsoep staat symbool voor vrede en voedselveiligheid.

Het programma is vanaf 13.00 uur te volgen via deze website.