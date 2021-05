nieuws

Foto: Andor Heij

Delen van Groningen kleuren zaterdagavond wit door een zware hagelbui. De bui ging ook gepaard met onweer.

Rond 19.45 uur begon het te hagelen. “Het was een zware bui”, vertelt Andor Heij vanuit de wijk De Hoogte. “Het hagelde even flink waardoor alles wit werd.” Even voor 20.00 uur was het zwaartepunt van de bui gepasseerd. “Het regent nu alleen nog een beetje, maar de straten liggen nog vol met hagelstenen.”

De verwachting is dat ook de komende dagen onstabiel gaan verlopen.