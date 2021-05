Groningen en 14 andere steden roepen kabinet op om de kloof te dichten

nieuws

De burgemeesters van Groningen en 14 andere steden, en hun maatschappelijke partners, roepen woensdag het kabinet op om een vliegende start te maken met een Nationaal Herstel- en Perspectief-Programma.

Het programma heet “Leefbaarheid en Veiligheid”, en de boodschap ervan is dat een miljoen inwoners van ons land dreigt, tussen wal en schip te raken. Die kloof wordt steeds groter tussen de mensen die vooruitgaan en die achterop raken. Ook in de gemeente Groningen, vooral in de noordelijke wijken, raken steeds meer inwoners achterop. Ze hebben hardnekkige problemen op het gebied van armoede, onderwijs, werk, gezondheid, schulden en criminaliteit.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen, veertien van zijn collega’s en hun maatschappelijke partners, vragen het nieuwe kabinet met klem om de kloof te dichten. De coronacrisis heeft de kloof alleen maar groter gemaakt. En waar de armoede groot is, krijgt ondermijnende criminaliteit een kans. Om de kloof te dichten, is minstens 2 miljard euro nodig. Het project moet een lange looptijd krijgen, want de problemen zijn niet binnen enkele jaren op te lossen.

De Groningse wethouder Isabelle Diks zegt: “wij bieden Groningen aan als experimenteerregio op gebied van armoede, gezondheid, preventie en zorg. Ook willen we in wetgeving meer ruimte voor mensen in de bijstand om bij te verdienen, en de mogelijkheid voor invoering van participatiebanen.”