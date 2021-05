nieuws

Foto: Wijkagent Ten Boer en omstreken via Twitter @WA_tenboer

Aan de Kloosterstraat in Ten Boer is een lek in de riolering ontstaan. Daardoor zakt de grond weg.

Volgens wijkagent Jorge Castro is de gemeente Groningen inmiddels op de hoogte van de lekkage.

De wijkagent noemt het probleem op Twitter ‘niet heel schokkend’, maar vraagt gebruikers van de straat wel goed op te letten wanneer ze de plek van de lekkage passeren.