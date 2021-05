Gratis cursusprogramma voor zelfstandige cultuurdocenten in Groningen

nieuws

Foto: Stichting Kunst & Cultuur

Zzp’ers werkzaam op het gebied van cultuureducatie in Drenthe en Groningen kunnen, na de zomer, gratis meedoen aan een cursusprogramma. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft 70.000 euro beschikbaar gesteld deze cursussen.

Fysieke kunstlessen en erfgoedprojecten werden veelal geannuleerd door de coronacrisis. Daardoor moesten zzp’ers omschakelen naar online alternatieven en dat was niet voor iedereen even makkelijk. De cursussen vormen, nu ook de middelbare scholen vanaf 31 mei weer volledig open mogen, een steuntje in de rug voor deze groep zelfstandigen.

“We ontwikkelen de komende weken een cursus waar zzp’ers niet alleen gratis aan kunnen deelnemen, maar waar ze na afloop ook een bescheiden bedrag krijgen om het geleerde in de praktijk toe te passen”, vertelt Marieke Vegt, directeur bij Stichting Kunst & Cultuur. “Het gaat om het vergroten van de kennis van zzp’ers rond digitale werkvormen en het interactief leren, met en zonder beeldscherm. Daarnaast kijken we naar mogelijke nieuwe verdienmodellen, zodat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen treden en weten hoe ze scholen het beste kunnen benaderen om hun diensten aan te bieden”

In Groningen kunnen tussen de dertig en 76 ondernemers zich, na de zomer, aanmelden voor de cursussen via de website van Stichting Kunst & Cultuur.