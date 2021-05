Grapperhaus: “Cafés en kroegen bij volgende versoepelingen open”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij de volgende ronde versoepelingen van de coronamaatregelen zouden ook cafés en kroegen weer open moeten kunnen. Dat heeft demissionair minister Ferd Grapperhaus (CDA) dinsdagavond gezegd na afloop van het Veiligheidsberaad.

De volgende versoepelingen gaan naar alle waarschijnlijkheid begin juni in. Grapperhaus liet weten dat hij ook af wil van het onderscheid tussen natte en droge horeca. “Ik wil heel graag dat de horeca binnen en buiten weer open kan, zonder dat onderscheid. Maar gewoon met goeie regels”, aldus de minister.

Uit het huidige openingsplan, zoals dat enkele weken geleden door het kabinet is gepresenteerd, blijkt dat eerst restaurants open mogen waarbij zij dan nog geen alcohol mogen schenken. In een later stadium volgt dan de natte horeca. Grapperhaus wil de versoepelingen iets meer gelijk trekken. Behalve voor de horecaondernemers wil de minister dit ook doen voor de mensen van de Handhaving voor wie het onderscheid tussen natte en droge horeca soms lastig is te maken. De ministerraad hakt komende vrijdag een knoop door.