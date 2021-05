Kinderen in Selwerd konden vandaag graffiti spuiten op een muur van een garagebox complex. Dit was een activiteit in het kader van het wijkvernieuwings project Sunny Selwerd.

Het komende jaar wordt er veel gesloopt in Selwerd om plaats maken voor nieuwbouw. Ook een aantal garageboxen gaat tegen de vlakte en daar konden de kinderen aan de gang met graffiti. Ook de eigenaar van de garageboxen- woningbouw vereniging de Huismeesters- sprak deze activiteit aan.