Graffiti met ‘aangevulde realiteit’ in Groninger Museum tijdens Kinderbiënnale

nieuws

Foto: WERC

Tijdens de aankomende Kinderbiënnale in het Groninger Museum presenteert kunstcollectief WERC uit Groningen het grote en interactieve kunstwerk AR Graffiti, een combinatie van graffitikunst met Augmented Reality (AR).

In deze nieuwe kunstvorm worden verschillende geschilderde graffiti-elementen aangevuld met een door WERC ontworpen videoprojectie. De verf waarmee de graffiti-elementen geschilderd zijn, is een speciale elektrisch geleidende verf. Als bezoekers met een hand één van deze details aanraken, activeren ze de ontworpen videoprojectie en verandert het beeld. Hierdoor krijgen bezoekers de kans om eigen keuzes en combinaties in het eindbeeld te vormen.

“AR Graffiti is een mooie samenkomst van verschillende disciplines zoals animatie, graffiti-kunst en digitale techniek”, vertelt Olav Huizer van WERC. “Dit interdisciplinaire werk is heel typerend voor ons collectief, een toffe combinatie tussen kunst die je veelal op straat ziet en digitale techniek.”

Het Groninger Museum houdt in 2021 als eerste museum in Nederland een kinderbiënnale: een presentatie van eigentijdse interactieve kunst waarbij kinderen actief betrokken worden. Deze tentoonstelling begint volgende week woensdag en duurt tot 9 januari volgend jaar.