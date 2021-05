GHCH organiseert feest voor bewoners ’s Heeren Loo

nieuws

De Groninger hockey- en cricketclub GHCH organiseert jaarlijks een evenement voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ondanks de coronapandemie gaat het evenement ook dit jaar gewoon door.

Omdat een feest van deze opvang dit jaar niet mogelijk is op de locatie van GHCH, heeft de club besloten om het feest ditmaal naar ’s Heeren Loo in Bedum te brengen. Er vinden daar in de buitenlucht allerlei activiteiten plaats, waaronder sport en spel, huifkartochten en karaoke.

De bewoners kunnen zaterdag onder meer naar de kermis, Daar kunnen ze ook aan verschillende activiteiten deelnemen, zoals visjes vangen, blikgooien en op doel schieten. Ook worden ze per huifkar naar het Ontmoetingscentrum vervoerd.

De vaccinatiegraad van de bewoners in Bedum ligt op 94%. Toch wordt het feest coronaproof georganiseerd. Elke woning gaat als aparte geïsoleerde eenheid naar de activiteiten en er is een strak tijdschema, met voldoende tussenruimte. GHCH zorgt voor de noodzakelijke vrijwilligers.