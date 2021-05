GGD Groningen lanceert nieuwe website voor gezonde leefstijl

nieuws

Foto: Sport050

Speciaal voor inwoners van de provincie Groningen verzamelt de GGD Groningen tips, activiteiten en informatie over een gezonde leefstijl. Daarom is maandagochtend de website GezondleveninGroningen.nl gelanceerd.

“We hopen met ‘Gezond leven in Groningen’ antwoord te geven op vragen die er spelen”, vertelt Marieke Wijninga namens de GGD. “Wat kan je doen om gezond te blijven? Welke partijen hebben welk aanbod voor je als inwoner van de provincie Groningen? De website wordt de komende maanden steeds aangevuld met waardevolle informatie. Het is een dynamisch aanbod, dus blijf de site in de gaten houden!””

De inhoud van de website is vanuit een positieve insteek geschreven. ‘’Het accent ligt niet op ziekte”, vult Evelien Kalisvaart van de GGD aan. “Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. De tips zijn geen moeten, maar meer gericht op wat kan.’’