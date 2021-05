GGD: “Besmettingen licht afgenomen, besmettingsgraad ruim onder landelijk gemiddelde”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal besmettingen in de provincie Groningen over de afgelopen week is licht afgenomen in vergelijking met de cijfers van een week geleden. Dat blijkt uit openbare data van het RIVM.

Sinds het begin van de uitbraak van het virus in ons land is bij 34.581 personen in de provincie een coronabesmetting vastgesteld. “Over de afgelopen zeven dagen zijn er 1.044 besmettingen bijgekomen”, laat de GGD weten. “Dat is een lichte afname ten opzichte van de week hiervoor. De besmettingsgraad ligt in onze regio op 172 gevallen per 100.000 inwoners. Dat is ruim onder het landelijk gemiddelde dat op 285 per 100.000 inwoners staat. Desondanks is het inschalingsniveau van onze regio met deze besmettingsgraad en 87 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners nog steeds zeer ernstig.”

Tekst gaat verder onder de infographic

Bijna 17.000 vaccinaties

In de afgelopen week werden er door de GGD 16.934 vaccinaties gezet. In totaal zijn er nu 122.591 prikken gezet. Het gaat hierbij om zowel eerste als tweede prikken. “Sinds afgelopen vrijdag kan iedereen geboren in 1962 online een afspraak maken, ook al is de uitnodiging nog niet binnen.”

Aantal besmettingen in groep 20 tot 29 jaar nam toe

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting is in de afgelopen week verschoven. Het percentage besmettingen in de leeftijdsgroep van 20 tot 29 jaar nam toe. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingspercentage van 10%, vorige week was dit 12%. In de groep 15 tot 19 jaar om 10%, vorige week 12% en in de categorie 20 tot 29 jaar om 26%, waar dit vorige week nog 23% was. In de leeftijdscategorie 30 tot 65 jaar lag het percentage op 46%, vorige week was dit 45% en in de groep ouder dan 65 jaar ging het om 9%.

Meeste besmettingen in thuissituaties

Van de nieuwe besmettingen die afgelopen week ontdekt werden kon in 56% van de gevallen een vermoedelijke bron aangewezen worden. Daaruit blijkt dat 58% van de besmettingen in thuissituaties plaatsvindt, 23% bij bezoek in de thuissituatie, 16% tijdens werksituaties, 3% in een zorginstelling en 4% op school. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen, de bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%.”

Ontwikkeling

Het aantal besmettingen is in de afgelopen week afgenomen. De meeste besmettingen werden gevonden in de gemeente Pekela met 312 meldingen per 100.000 inwoners. In de gemeente Stadskanaal gaat het om 239 meldingen, Westerwolde 237, Westerkwartier 226 en Groningen 174. “Het besmettingsniveau van de gemeente Groningen is in de afgelopen week gedaald naar 174 meldingen per 100.000 inwoners en ligt hiermee op het gemiddelde niveau van de regio.” In de afgelopen week kwamen 6 inwoners te overlijden nadat zij eerder positief getest waren op het coronavirus. Het totale aantal sterfgevallen komt daarmee op 245 te liggen.

Aantal afgenomen testen daalde

In de afgelopen week werden er 15.342 personen getest op het coronavirus. Van hen kregen er 980 een positief testresultaat. Dit is ongeveer 6,4 procent. Het aantal afgenomen testen is in de afgelopen week gedaald. Ook landelijk wordt er in de afgelopen week een lichte daling gezien in het aantal afgenomen testen.