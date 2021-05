‘Gezellige drukte’ in binnenstad op Hemelvaartsdag

nieuws

Screenshot van druktekaart Groningen op Hemelvaartsdag

Het is druk in de Groninger binnenstad tijdens deze Hemelvaartsdag. De coronaregels lijken echter meestal goed te worden nageleefd.

Veel mensen zijn op hun vrije dag afgekomen op de terrassen. Op de Vismarkt is het uitgebreide terras voor omliggende ondernemers een uitkomst, zowel voor de uitbaters als voor de gemeente. De anderhalvemeterregel lijkt goed hanteerbaar.

Voor terrassen op de Grote Markt staan wel enkele lange wachtrijen. Een half uur tot drie kwartier wachten op een plekje is niet ongewoon.

Tekst gaat verder onder de Tweets

Nog meer sfeer op de tijdelijke terrassen Vismarkt! #groningen pic.twitter.com/haSkjvhKM1 — Jorien Bakker #naarbuiten (@ja_bakker) May 13, 2021

Op de fiets in Stad op pad.. . Rond Grote Markt in fietsstad Groningen. Kunnen zelfs nog wel wat bij ook. #Groningen #Hemelvaartsdag #fietsen pic.twitter.com/SsVk1AgBNl — André Spaansen (@APCAndre) May 13, 2021

Ook voor de winkels is veel publiek. Met name in de Brugstraat is het druk. In andere winkelstraten, waaronder de Herestraat en de Folkingestraat, is het druk maar niet ‘te druk’. Uit de druktekaart voor Groningen blijkt dat de mensenstroom in de meeste gebieden goed is verspreid. Buiten het centrum waren vooral bouwmarkten en tuincentra in trek. Hier stonden lange wachtrijen.