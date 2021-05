Gewonde bij steekincident in Beijum, politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een incident op de Bottemaheerd in de Groningse wijk Beijum is maandagavond een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De melding van een steekpartij kwam rond 20.30 uur binnen. “Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend”, vertelt politiewoordvoerder Thijs Damstra. “Er is één persoon lichtgewond geraakt. Deze persoon is ter plaatse door een verpleegkundige behandeld. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ik heb ook begrepen dat het naar omstandigheden goed gaat met deze persoon.”

De politie is direct een onderzoek gestart naar de precieze toedracht. “Wij hebben nog niemand aan kunnen houden. Wel doen we bij deze een getuigenoproep. Mocht je tussen 20.00 en 20.30 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Bottemaheerd, dan komen we graag met je in contact. Je kunt ons bellen op telefoonnummer 0900 88 44. Ook als je denkt dat de informatie die je hebt minimaal is, deel het.”