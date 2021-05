Gevleugelde leeuwen oude gasfabriek CiBoGa krijgen nieuwe plek

nieuws

Het oude stokerijgebouw op het CiBoGa-terrein met in de gevel de twee gevleugelde leeuwen. Foto: Kunstpunt Groningen

Twee gevleugelde leeuwen die vroeger een plek hadden aan het stokerijgebouw op het CiBoGa-terrein worden herplaatst. Na de zomer krijgen ze een plekje op de locatie waar vroeger het stokerijgebouw stond.

De beide leeuwen liggen sinds 1969 in de opslag. In dat jaar werd het stokerijgebouw gesloopt. De twee draagfiguren, die te zien waren op de beide eindgevels, werden bij de sloop voorzichtig weggehaald en werden in eerste instantie op het CiBoGa-terrein opgeslagen. Later werden ze verplaatst naar de gemeentelijke opslag. Al die jaren is er gewacht op een goed moment om ze weer te laten tonen. Met de bouw van het Ebbingehof op het CiBoGa-terrein is er een mooie kans ontstaan. De bedoeling is dat de leeuwen verwerkt gaan worden in de nieuwbouw en de vooringang gaan markeren.

“Tot zijn recht laten komen”

“Samen met Stadsbeheer, de architect en bewoners hebben we gekeken wat het werk nodig heeft om herplaatst te worden”, vertelt projectmedewerker Diana Lourens van Kunstpunt. “We zijn een aantal keren bijeen gekomen om te finetunen, kleur en materiaal te bepalen. We willen het werk natuurlijk zo goed mogelijk tot zijn recht laten komen.”

Wie heeft de gevleugelde leeuwen gemaakt?

Wie de maker is van de gevleugelde leeuwen is echter onbekend. Het stokerijgebouw werd opgeleverd in 1909. Het werk werd uitgevoerd door de Groningse aannemer Lubbe Oldenburger. Roelf Jansen en Melle Pehlig waren de mede-aannemers. De maker van de gevleugelde leeuwen is echter onbekend. Daarom roept Kunstpunt iedereen met aanknopingspunten naar de maker op zich te melden. Dit kan door een mail te sturen naar dit mailadres.