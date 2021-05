Gevaccineerde ouderen pakken leven weer op: ‘je hoeft niet meer aldoor bang te wezen’

Blijdschap en opluchting bij bewoners van woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren. Nu bijna iedereen in het complex is gevaccineerd tegen corona, komt het oude vertrouwde leven stukje bij beetje weer op gang.

‘Elke dag was hetzelfde,’ vertelt Anna Bonnema (90). ‘Ze kwamen je eten brengen, maar verder zag je niemand,’ aldus Reina van der Werf (87). De dames blikken terug op hun leven tijdens corona. ‘Triest,’ omschrijft Bonnema die periode.

Tachtig procent geprikt

Maar gelukkig voor hen en alle andere bewoners van het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen, is dat nu verleden tijd. Want, zo meldt leidinggevende Erna van der Molen, inmiddels is tachtig procent van de ouderen in het complex gevaccineerd tegen corona. ‘Twintig procent heeft pas één prik gehad of hebben we door omstandigheden nog niet kunnen vaccineren. Voor de rest is iedereen gevaccineerd.’

Daardoor kunnen steeds meer activiteiten in De Zonnehof weer worden hervat, vertelt Van der Molen. Zo lunchen de bewoners weer elke middag met elkaar in het restaurant, net als voor corona.

Aardappelpuree en FC Emmen

Een fantastisch feit voor vaste gast Connie van Dellen (80). Vrijdagmiddag zit ze met drie anderen aan tafel. Zojuist hebben ze met elkaar een soepje soldaat gemaakt en is de degradatie van FC Emmen besproken. Nu is het tijd voor het hoofdgerecht: aardappelpuree, doorgekookte groenten en zachtgegaard vlees. ‘Heerlijk’, als we Van Dellen mogen geloven.

Tijdens de maaltijd vertelt ze: ‘Het contact met iedereen vind ik heel belangrijk. Dan zie ik die weer en dan zie ik die weer. Dat vind ik gewoon gezellig.’ In de daaropvolgende stilte, zoals we die kennen van grootmoeders huis, prikt het gezelschap de borden leeg.

Het leeft weer

‘Het leeft weer in het huis en dat is fantastisch om te zien,’ vindt leidinggevende Van der Molen. Naast het samen eten, komen ook andere activiteiten weer langzaamaan op gang. ‘Het samen breien, het samen koffie drinken. Dat werd allemaal gecanceld. Nu kunnen mensen dat in kleine groepjes weer gaan doen.’

En niet alleen binnen het complex neemt het fysieke contact toe. Voor Anna Bonnema (90) staat er bijvoorbeeld een heel speciaal weekend voor de deur. ‘Mijn oudste zoon woont in Limburg. Hij komt me zaterdag halen en dan blijf ik daar een klein weekje.’

Kleine Guusje kan lopen

Het is voor het eerst sinds de corona-uitbraak dat ze een aantal familieleden weer gaat zien. ‘Dat vind ik prachtig. Vooral die kleinkinderen, die zijn in een paar maanden weer zo veel veranderd. Guusje kan nu lopen. En dat heb ik nog niet in het echt gezien.’

Vrij en veilig

Het is vooral te danken aan het gevoel van vrijheid en veiligheid, dat de coronaprik de ouderen die wij spreken heeft gegeven. Daardoor durven zij dit soort uitstapjes weer te maken.

Zo ook Reina van der Werf. Ze mag dan 87 zijn, sinds kort gaat ze weer zelfstandig met de rollator naar de supermarkt in Haren.

Boodschap in emmer

Voordat ze gevaccineerd was, ging dat wel anders. De vindingrijke Van der Werf zwiepte dan een lege emmer aan een touw over haar balkon naar beneden, waar haar familie met volle boodschappentassen stond te wachten. ‘Dan deden zij het spul in de emmer en dan trok ik dat weer omhoog. Zo heb ik ook mijn verjaardagscadeautjes gekregen.’

Van der Werf schiet in de lach als ze eraan terugdenkt. Misschien ook deels een lach van opluchting, nu die capriolen tot het verleden behoren. ‘Ja, het was soms wel zwaar hoor. Maar gelukkig zijn we er heel goed doorheen gekomen met elkaar.’

Volledig als vanouds is het natuurlijk nog niet in De Zonnehof. De basisregels van het RIVM gelden nog steeds voor iedereen, dus ook voor de gevaccineerde bewoners en het personeel van De Zonnehof.