Foto: Politie Groningen (via Facebook)

De politie heeft afgelopen vrijdag een hennepkwekerij met 383 planten geruimd in een portiekwoning in Selwerd.

Volgens de politie was er sprake van een gevaarlijke situatie in het pand, omdat er illegaal stroom werd afgetapt. Burgemeester Koen Schuiling krijgt, vanwege de gevaarlijke situatie in het pand, een rapport van de ruiming op zijn bureau.

Het onderzoek naar de hennepkwekerij is volgens de politie nog in volle gang.