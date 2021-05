Gestalde vliegtuigen KLM vertrekken begin volgende week van Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De laatste toestellen van KLM, die vanwege de coronacrisis op Groningen Airport Eelde werden geparkeerd, vertrekken aanstaande maandag en dinsdag terug naar Schiphol. Dat maakte de luchthaven zaterdagmiddag bekend.

Volgens de luchthaven worden de toestellen zondag al verplaatst naar een andere plek op de luchthaven, platform A. In de dagen erop zullen de toestellen terugvliegen naar hun echte thuisbasis Schiphol.

Vrijdagnacht werd bekend dat een aantal vakantiebestemmingen van code oranje naar code geel of groen zijn veranderd. De luchtvaartorganisaties die actief zijn in Nederland, zien volgens LuchtvaartNieuws.nl het aantal boekingen voor de korte termijn fors toenemen. Daarom zetten maatschappijen als KLM en TUI extra vliegtuigen in. Vakantiebestemmingen als Portugal, Ierland, Curaçao, delen van Griekenland, de Balearen en de Canarische Eilanden hebben code geel gekregen. Voor Saba en Sint-Eustatius geldt zelfs een groen reisadvies.

🔔 Aankomende zondag worden de @KLM toestellen op de luchthaven verplaatst naar platform A. Maandag en dinsdag vertrekken de toestellen richting @schiphol. Het terras van Bites & Flights is morgen open vanaf 12 uur! Kom je #terrassen en vliegtuigen spotten? ☕️✈️ pic.twitter.com/f1boW33ZO1 — GroningenAirport.nl (@AirportEelde) May 15, 2021