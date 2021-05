Gerrit Krolbrug nog dicht: ‘Grilligheid en ouderdom brug speelt ons parten’

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het is nog niet gelukt om de vaarweg bij de Gerrit Krolbrug vrij te maken. Dat laat Rijkswaterstaat weten.

Ook beide fiets en loopbruggen zijn maandagmorgen nog niet toegankelijk. De brug werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangevaren. Rijkswaterstaat streef ernaar in de loop van de dag de vaarweg en de loopbruggen veilig open te stellen.

Het hele weekeinde is gewerkt om de brug te verplaatsen, maar dat is dus niet gelukt. Het was de bedoeling om de brug terug te “buigen” en in geopende toestand in het Van Starkenborghkanaal te leggen. Dan wordt de schade bekeken.

“De grilligheid en ouderdom van de brug speelt ons parten. De brug gedraagt zich anders dan gedacht. We streven ernaar in de loop van de dag vaarweg en loopbruggen veilig open te stellen”, zo meldt Rijkswaterstaat.