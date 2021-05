Gerechtsgebouw Groningen op nominatielijst voor ombouw tot extra beveiligde rechtbank

nieuws

rechtbank

De Raad voor de Rechtspraak wil op vijf plekken in Nederland extra beveiligde rechtszalen hebben en Groningen is één van de gerechtsgebouwen die op de nominatielijst staan. Dat liet rechtbankpresident Fred van der Winkel van de rechtbank Noord-Nederland donderdagavond weten, tijdens de Publieksacademie voor de Rechtspraak. Dit evenement werd uitgezonden door Dvhn.

De rechtbank in Groningen zou niet geheel opnieuw worden opgebouwd tot een volledige ‘bunker’, zoals dat het geval is bij de Extra Beveiligde Rechtbank in Amsterdam. De rechtbank in Groningen zou een ‘light’ versie moeten worden van ‘De Bunker’, met extra glaswanden en een aparte publieksingang.

Het is nog niet bekend wanneer de Raad voor de Rechtspraak zich definitief zal uitspreken over de bouw van een ‘bunker-light’ in Groningen.