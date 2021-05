Gemeente overweegt warmtenet voor koophuizen in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen

nieuws

De gemeente Groningen en energiemaatschappij Grunneger Power onderzoeken de haalbaarheid van een nieuw warmtenet in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen.Dit warmtenet is speciaal bedoeld voor koophuizen en koop-appartementen. Daarom wil de gemeente graag weten wat bewoners vinden van deze plannen en hen informeren over de voordelen.

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Het verwarmen van woonhuizen en het koken moet dan aardgasvrij gebeuren. Volgens Philip Broeksma, wethouder Energietransitie, is een warmtenet een betaalbaar en betrouwbaar alternatief voor aardgas. Maar waar huurders van woningcorporaties weinig in te brengen hebben over de aanleg van dergelijk initiatieven, kunnen particuliere huiseigenaren zelf beslissen of ze meedoen. Overstappen op het nieuwe warmtenet wordt geen verplichting.

“Goed geïnformeerd worden en meedenken over bijvoorbeeld het eigenaarschap van dit warmtenet en de wijze van aansluiting is hierin belangrijk, dan kun je als eigenaar een goede afweging maken. Daarom organiseert de gemeente samen met Grunneger Power informatiebijeenkomsten”, zo stelt Broeksma. Het nieuwe warmtenet, ‘Buurtwarmte’ genaamd, wordt op dit moment onderzocht op haalbaarheid, kostenefficiëntie en betaalbaarheid. “Het is belangrijk dat huiseigenaren en VVE’s aan het stuur staan om de plannen voor hun woningen vorm te geven, aldus Steven Volkers, directeur Grunneger Power:”

De eerste informatieavond ‘Help, de energietransitie komt eraan’ is op dinsdag 17 mei voor bewoners van Selwerd, Vinkhuizen en Paddepoel. Bewoners horen hier waarom Groningen nu van het aardgas afgaat en waarom er een warmtenet komt in deze wijken. De tweede bijeenkomst ‘Van het aardgas en op een warmtenet’ is wijkspecifiek. Tijdens deze avonden komt aan bod hoe een warmtenet werkt, wat het betekent voor bewoners, hun woning en hun wijk en hoe je als huiseigenaar mee kunt denken. Voor Vinkhuizen is die bijeenkomst op dinsdag 25 mei, voor Selwerd op maandag 31 mei en voor Paddepoel op dinsdag 8 juni.