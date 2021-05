“Gemeente moet bouw energiezuinige woningen bevorderen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente moet de bouw van extreem energiezuinige woningen gaan bevorderen. Dat vinden de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdA in de Groningse gemeenteraad.

Het realiseren van energiezuinige woningen is volgens de partijen een belangrijk onderdeel op de weg naar een energieneutrale gemeente. “Het klimaat wacht niet”, zegt Hans Sietsma van GroenLinks. “Alle CO2 die we nu niet uitstoten is mooi meegenomen. Je moet dus vooral energie besparen en dat gaat erg makkelijk in een goed geïsoleerde, energiezuinige woning. Hierdoor gaan ook de maandelijkse stookkosten voor bewoners flink omlaag. De overheid moet het signaal geven dat we deze woningen nodig hebben, anders komt de innovatie te langzaam op gang,”

Lichaamswarmte en kaarslicht

De bouwmethode staat bekend als passief bouwen. GroenLinks heeft een mini-documentaire gemaakt waarin getoond wordt hoe een woning zo energiezuinig gebouwd kan worden en deze bijvoorbeeld alleen met lichaamswarmte en kaarslicht al warm te houden is. Toch staan niet alle gemeenten te springen om de bouwplannen. Men ziet dat de uitvoering ook lastig op gang komt. “De gemeente Groningen hoort de regie te nemen, want de markt lijkt het niet op te lossen”, zegt Rik van Niejenhuis van de PvdA. “Energie-armoede is een groot probleem: juist de mensen die het niet breed hebben zitten in

hun slecht geïsoleerde huizen met de hoogste energierekeningen.”

De partijen zien het bouwen van energiezuinige woningen als een belangrijke investering in de toekomst. Om de realisatie mogelijk te maken wordt er woensdagavond een initiatiefvoorstel ingediend dat door de gemeenteraad besproken gaat worden.