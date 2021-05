Gemeente houdt financiële problemen sportclubs in de gaten

nieuws

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Bij het Sportloket van de gemeente hebben zich acht sportclubs en zes commerciële aanbieders gemeld die vanwege de coronapandemie in financiële problemen kwamen.

De gemeente heeft met al deze organisaties telefonisch gesproken om inzicht te krijgen in hun problematiek. De commerciële aanbieders zijn doorverwezen naar het loket voor ondernemers. Uit de gesprekken met de sportclubs bleek dat zij veelal interen op hun eigen financiële middelen.

Dankzij de landelijke regelingen staan ze nog niet op omvallen. Omdat er geen acute nood is, ziet de gemeente geen aanleiding om extra geld ter beschikking te stellen. Dat heeft echter enkel betrekking op het lopende seizoen, en zegt niets over het komende seizoen. De clubs vrezen dat leden en sponsoren na de zomer afhaken. De gemeente zegt de ontwikkelingen te blijven volgen en in contact te blijven met de sportclubs.

Dat geldt ook voor de topsportclubs als Donar, Lycurgus en MartiniSparks. Die moesten bovendien extra kosten maken om top-competitie te kunnen blijven spelen. Het gaat onder meer om testen, medische begeleiding en extra vervoer en overnachting. Donar krijgt daarom 20 duizend euro, Lycurgus 10 duizend en MartiniSparks 5 duizend euro van de gemeente. Van de clubs wordt wel een tegenprestatie verwacht, bijvoorbeeld een clinic voor de jeugd.