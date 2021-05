Gemeente: ‘Herestraat vanmiddag niet toegankelijk vanaf Zuiderdiep’

nieuws

Tijdens Black Friday was het te druk in de Herestraat. Foto: Wouter Holsappel

De Herestraat is zaterdagmiddag niet toegankelijk vanaf het Zuiderdiep. Dat laat de gemeente Groningen weten.

“Om voldoende ruimte te hebben tussen de wachtrijen voor de winkels en voetgangers, kun je vanmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur de Herestraat niet in vanaf het Zuiderdiep”, schrijft de gemeente. “Je kunt de Herestraat wel verlaten vanaf deze kant.” De gemeente doet voorts de oproep aan bezoekers om de anderhalvemeterafstandsregel in acht te nemen.

Via deze kaart kan bekeken worden op welke plekken het in de stad te druk is. Zo kunnen bezoekers bekijken welke gebieden beter vermeden kunnen worden. Ook kan de gemeente de visualisatie gebruiken om maatregelen te nemen.

