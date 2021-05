Gemeente Groningen bespaart 652 euro per inwoner door corona

nieuws

Foto via Pixabay

In het eerste jaar van de coronacrisis heeft de gemeente Groningen een tekort op de balans omgebogen naar winst. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Economisch Welzijn.

In 2019 draaide de gemeente nog 428 euro verlies per inwoner. In 2020 maakte de gemeente 223 euro winst per hoofd van de bevolking.

De gemeente Groningen loopt daarmee in de pas bij andere gemeenten, zo stelt het CEW. De onderzoekers waren wel verrast door de positieve resultaten. De aanname was, voorafgaand aan het onderzoek, dat gemeenten juist meer kosten moesten maken door de coronacrisis en daardoor in moesten teren op de reserves.

Het grootste overschot boekte de gemeente Lansingerland. Zij bespaarde per inwoner 2.642 in 2020.