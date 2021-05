Geen publiek bij FC Groningen tijdens laatste competitiewedstrijden

sport

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen zal ook de laatste speelrondes in de Eredivisie zonder publiek af moeten werken. Volgens de KNVB is het Kabinet niet van plan om publiek toe te laten bij de laatste reguliere wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

De KNVB stelt vrijdagmiddag intens overleg te hebben gepleegd met het Kabinet, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Het Kabinet zegt dat er op dit moment geen juridische basis is voor wedstrijden, waarbij publiek met toegangstest naar binnen mag.

Volgens de voetbalbond zijn alle betrokken partijen in het betaalde voetbal zwaar teleurgesteld dat dit wettelijke kader zolang op zich laat wachten. Volgens de bond kunnen voetbalwedstrijden in stadions ‘veilig en verantwoord worden georganiseerd met beperkt publiek’. “Uit onderzoek is gebleken dat in de buitenlucht bijna geen besmettingen plaatsvinden en dankzij de placering in de stadions kan iedereen gedurende de hele wedstrijd eenvoudig voldoende afstand houden”, aldus de KNVB.

Volgens de bond zit de regelgeving vanuit de overheid de bonden en clubs in de weg bij de reguliere competitie. De KNVB vestigt daarom haar hoop op de nacompetitie, de play-offwedstrijden voor promotie/degradatie en de wedstrijden om de Europese tickets.