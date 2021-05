Geen optreden De Wijk De Wereld in Stadsschouwburg door corona

nieuws

Foto: De Wijk De Wereld

Het jaarlijkse optreden van De Wijk De Wereld in de Stadsschouwburg in Groningen gaat niet door. Dat maakte de organisatie donderdagmiddag bekend. In plaats daarvan worden er, tussen 5 en 10 juli, dagelijks optredens gegeven in Vinkhuizen.

Doordat de situatie rondom corona nog steeds onzeker is, heeft de organisatie besloten geen eindpresentatie in de Stadsschouwburg te geven. De deelnemers aan het evenement treden dit jaar daarom op in hun eigen wijk.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het programma, met muziek, theater, poëzie, dans, kunst, film, eten en nog veel meer. Mads Wittermans, Helmie Stil, Alex Zomi Kidane & Tara Salahshor en Karin Noeken gaan de wijkbewoners ondersteunen bij hun producties.