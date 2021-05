Gebouw Rabobank in binnenstad gaat in de veiling

nieuws

Foto: BVA Auctions

De vestiging van de Rabobank in de Groninger binnenstad zal hoogstwaarschijnlijk nog voor de herfst verdwijnen. Het gebouw wordt op 8 juni aanstaande geveild.

De Rabobank bevestigt het vertrek dinsdagochtend aan het Dagblad van het Noorden. De fysieke bankzaken worden na de verhuizing, aangeboden vanaf de Griffeweg. Dit pand is beter bereikbaar en een filiaal in de binnenstad is niet meer nodig, omdat mensen hun bankzaken veelal online regelen.

Het pand was tijdens de coronacrisis al gesloten. De pinautomaten waren wel open en deze flappentappen blijven in het pand gevestigd.