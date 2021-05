GBB: “Er komt een hoop woede als de huidige afspraken gebroken worden”

De Groninger Bodem Beweging is verontwaardigd over de uitspraken die NAM-directeur Johan Atema gisteren deed in het NRC.

In het interview stelde Atema dat de versterkingsoperatie niet meer nodig is en kan worden stopgezet, omdat het aardbevingsgebied nu veilig genoeg zou zijn. Die uitspraken maken Coert Fossen van de Groninger Bodem Beweging vooral verdrietig. “Zo van, daar gaan we weer. Het was een aantal jaren stil, het Rijk heeft de versterking op zich genomen en hoewel niet alles soepel loopt gaat het beter dan voor die tijd. De NAM was voor de Groningers uit beeld, maar bij dit soort zaken merk je dat ze aan de achterdeur wel aan het vechten zijn.”

Dat het gebied nu veilig zou zijn is volgens Fossen niet waar. “Hij zegt dat de regio net zo veilig is als Friesland of Zeeland. Dat is natuurlijk een absurde vergelijking, want daar heb je geen aardbevingsproblematiek. Natuurlijk nemen de risico’s af als de aardbevingen minder worden, maar hoe lang gaat dat nog duren? En wat moeten de mensen die in een zwakke woning wonen en nog jaren risico lopen?”

Hoe veel invloed de uitspraken van de NAM-topman hebben op de versterkingsoperatie, durft Fossen niet te zeggen. “Afgelopen najaar zijn er afspraken gemaakt, een bestuursakkoord tussen het Rijk en de regio. Daarin is vastgelegd wat er de komende jaren gaat gebeuren. Of daar iets op korte termijn aan gaat veranderen lijkt me moeilijk. Maar als het eenmaal gaat schuiven is niets onmogelijk in dit dossier, dus ik hou mijn hart vast. Ik weet zeker dat er hier een hoop woede komt als de huidige afspraken gebroken worden.”