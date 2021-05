Gasminister Van ’t Wout neemt drie maanden rust vanwege burn-out; Blok neemt werk over

nieuws

Foto: Arenda Oomen voor de Rijksoverheid

Demissionair minister Bas van ’t Wout (VVD) van Economische Zaken en Klimaat, verantwoordelijk voor de economische zijde van de gaswinning Groningen, heeft een burn-out. Van ’t Wout neemt daarom ten minste drie maanden rust. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst maandagmiddag weten namens minister-president Mark Rutte.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken neemt de taken van Van ’t Wout voorlopig waar en minister Kaag neemt de taken van Blok voorlopig over.

Daarnaast wordt, vanwege de omvang van de portefeuille van de minister, worden gezocht naar een extra staatssecretaris op het ministerie. Deze zal voor de rest van de demissionaire periode worden belast met de portefeuille klimaat en energie en zal afkomstig zijn uit de kring van de VVD.

De naam van deze nieuwe staatssecretaris zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.