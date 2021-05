Fractie ChristenUnie maakt Stolpersteine schoon: “Het was indrukwekkend”

nieuws

Foto: ChristenUnie Groningen

De fractie van de ChristenUnie in de Groningse gemeenteraad heeft dinsdagmiddag samen met de Stichting Stolpersteine Schilderswijk verschillende Stolpersteine in de Schildersbuurt schoongemaakt.

In de stad liggen op diverse plekken Stolpersteine. Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Behalve in Groningen zijn de stenen in heel Europa te vinden. Samen vormen zij een monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Vaak liggen de stenen op plekken waar slachtoffers van de Holocaust hebben gewoond. Met de schoonmaakactie wil de ChristenUnie-fractie op Nationale Dodenherdenkingsdag extra aandacht geven aan de verschrikkingen van de oorlogsjaren.

Het schoonmaken gebeurde dinsdagmiddag in de Jozef Israelsstraat. “Tijdens het schoonmaken vertelde Matteke Winkel van de Stichting Stolpersteine Schilderswijk ons verschillende persoonlijke verhalen bij de Stolpersteine”, vertelt fractievoorzitter Gerben Brandsema. “Door deze verhalen kregen we een persoonlijk beeld bij de slachtoffers. Het was heel indrukwekkend om op deze manier letterlijk stil te kunnen staan en te herdenken. Tegelijkertijd is het heel bijzonder om te zien dat zo veel mensen zich hiervoor inzetten, zodat de slachtoffers niet worden vergeten.” De Stichting heeft onlangs de verhalen van alle 271 slachtoffers van oorlogsgeweld in de Schilderswijk gepubliceerd in een boek getiteld ‘Stolpersteine in de Schilderswijk’.