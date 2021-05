Fractie ChristenUnie gaat op 4 mei Stolpersteine poetsen

nieuws

Foto: Gerardus via Wikimedia Commons

De fractie van de ChristenUnie in de Groningse gemeenteraad gaat op dinsdag, op Nationale Dodenherdenkingsdag, Stolpersteine in de stad schoonpoetsen.

In de stad liggen op diverse plekken Stolpersteine. Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Behalve in Groningen zijn de stenen in heel Europa te vinden. Samen vormen zij een monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Vaak liggen de stenen op plekken waar slachtoffers van de Holocaust hebben gewoond.

“We hopen met deze actie extra stil te staan bij de verschrikkingen van de oorlogsjaren”, vertelt fractievoorzitter Gerben Brandsema. “Door de stenen te poetsen hopen we ze een nette uitstraling te laten geven zodat ze blijven opvallen in het straatbeeld.” Bij de schoonmaakactie werkt de ChristenUnie samen met de Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen. Deze stichting heeft onlangs ook een boek uitgebracht over Stolpersteine.