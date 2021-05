Forum Groningen komt met eigen animatiefestival

nieuws

Foto Kimberly Blaak Forum Groningen

Forum Groningen organiseert op zaterdag 29 mei zijn eigen animatiefestival. Het festival is getiteld ‘Framed!’

Omdat nog onbekend is of op 29 mei er weer publiek welkom is in de bibliotheken zijn er fysieke voorstellingen en online events gepland. Tijdens de dag is er een uitgebreid programma met films en masterclasses van lokale en internationale makers. “Voor iedereen die vroeger genoot van The Lion King en zich de eerste Toy Story nog kan herinneren: bereid je voor om je te verwonderen en te leren over de wereld van computeranimatie, stop-motion en tekenfilms”, aldus de organisatie. “Ook diehard animatiefans kunnen hun hart ophalen: tijdens Framed zie je internationale pareltjes die nog niet eerder in de bioscoop te zien waren.”

De kaartverkoop voor het festival start op donderdag 6 mei. Meer informatie over ‘Framed!’ vind je op de website van Forum Groningen.