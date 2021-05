Gewonde bij verkeersongeluk Hereweg, flinke overlast voor verkeer

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Hereweg zijn zaterdagmiddag twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Daarbij is één van de bestuurders gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. “Het is gebeurd op de afrit van de zuidelijke ringweg op de kruising met de Hereweg”, vertelt Ten Cate. “Er heeft een kop-staartbotsing plaatsgevonden waarbij een grijze personenauto achterop een zwarte auto is gebotst.” Uit foto’s blijkt dat er forse schade is ontstaan. De achterkant van de zwarte auto is flink beschadigd waarbij onder andere het raam is gebroken. De grijze auto heeft schade aan de voorzijde.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Een verpleegkundige van een motorambulance heeft een man gecontroleerd. Ambulanciers zijn zich gaan bekommeren om een bestuurster. Zij is na stabilisatie met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenuis.” Door het ongeluk liep het verkeer helemaal vast. “Met name het autoverkeer vanaf de zuidelijke ringweg richting het Hoofdstation staat helemaal vast. Een agent van de Koninklijke Marechaussee probeert het doorgaande verkeer in goede banen te leiden.” Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen weggesleept. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.