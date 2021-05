Flamingo gespot in De Onlanden

nieuws

Vogelaars spotten afgelopen woensdag een exoot in natuurgebied De Onlanden, een heuse flamingo. Dat meldt RTV Drenthe vrijdagmiddag.

Volgens de vogelaars is het uniek dat een flamingo zo noordelijk komt buurten. De Zwillbrocker Venn, vlak over de grens bij het Overijsselse Groenlo, is normaliter de noordelijkste verzamelplaats voor de dieren. Vermoedelijk is het dier verdwaald en daardoor in De Onlanden terecht gekomen.

Het dier is inmiddels weer vertrokken, want donderdag bevond de verdwaalde roze vogel zich ergens in de buurt van Harlingen. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat het dier terugkeert naar De Onlanden. Maar als klimaatverandering de temperaturen in Noord-Nederland opschroeft, zijn De Onlanden mogelijk wel een goede plek waar de dieren zich kunnen vestigen.