Filmpje kijken in het stadspark? Dat zou vanaf 2022 zomaar kunnen

Als het aan initiatiefnemer Roland Breteler ligt kunnen we vanaf 2022 in de open lucht naar een film kijken in het stadspark. Daarover is hij in overleg met de gemeente



Het is de bedoeling dat het filmtheater op een verlaten veldje komt ter hoogte van de kinderboerderij. Hier ligt nu nog een verlaten basketbalveldje en een oude rolschaatsbaan.

Omwonenden hoeven zich geen zorgen te maken over geluidsoverlast vertelt Breteler. “Het leuke van deze plek is dat ik de bioscoop zo kan indelen dat niemand er last van heeft.” Het is de bedoeling dat hier veel filmgenres gedraaid zullen worden. Voor de zondagen heeft de initiatiefnemer een andere bioscoopervaring in gedachten.

“Op zondag wil ik af en toe een documentaire draaien over een groen onderwerp zoals bijvoorbeeld vleermuizen. Dan kunne we daarna misschien met een vleermuizendetector door het park lopen.” Aldus Breteler.