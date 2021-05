Filmmaker Ismaël Lotz nu ook kunstenaar

De Groninger filmmaker Ismaël Lotz is van vele markten thuis. Sinds kort is zijn werk namelijk ook te zien in Wall House 2, onderdeel van het Groninger Museum. Hij is dus nu ook kunstenaar.

Zijn filmproject Are You Now is daar namelijk op schermen tentoongesteld. Bij het project filmt Lotz mensen die in stilte drie minuten in de lens van zijn camera kijken en even helemaal ‘in het nu’ zijn. Bij de tentoonstelling kun je dus verschillende mensen even diep in de ogen kijken.

Wall House is op dit moment door de coronamaatregelen nog niet te bezoeken. Als alles volgens plan van de overheid gaat kunnen mensen vanaf 9 juni weer naar een museum.

OOG maakte eerder deze reportage over Are You Now: