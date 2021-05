Fikse schade bij ongeval op Duinkerkenstraat

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Bij een ongeval tussen een bedrijfsbus en een personenauto op de Duinkerkenstraat is maandagmiddag flinke schade ontstaan aan beide voertuigen.

Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag op de kruising met de Winschoterweg nabij de Duinkerkenbrug. Toevallig passerende brandweerlieden van het duikteam hebben zich ontfermd over het slachtoffer. Nadat de duikers het slachtoffer stabiliseerden, nam toegesneld ambulancepersoneel de zorg over de jongeman over.

Het slachtoffer hoefde niet mee naar een ziekenhuis. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De weg werd tijdelijk afgesloten door de politie.

