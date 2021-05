Fietstunnel onder A28 loopt vol met water

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De hulpdiensten moesten zaterdagavond in actie komen aan de Vondellaan in Haren voor een fietstunnel die deels vol was gelopen met water. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding kwam rond 18.15 uur binnen waarop een tankautospuit van de Harense brandweer ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om de tunnel bij het Transferium”, vertelt Ten Cate. “Behalve de brandweer is ook de politie en de gemeente Groningen ter plaatse. In de tunnel staat een laag water. Dat is hinderlijk voor fietsers en voetgangers.”

Waar het overtollige water vandaan komt is onbekend. “De hulpdiensten hebben ook niks gedaan. Op een gegeven moment liep het water weer langzaam weg. Wel heeft de gemeente een controle uitgevoerd aan de afvoerputjes.”