Fietspontje Zuidlaardermeer blijft uit de vaart

nieuws

Foto: Marco Glastra (Groninger Landschap)

De gemeente Midden-Groningen heeft de sluiting van het fietspondje over het Drents Diep bij het Zuidlaardermeer opnieuw verlengd.

Dat betekent dat ook gebruikers, afkomstig vanuit de Onnerpolder, geen gebruik kunnen maken van de overgang. Het fietspontje is een druk knooppunt voor wandelaars en fietsers.

Volgens het Groninger Landschap is de anderhalvemeterregel niet te handhaven op het pontje. Ook zijn de wachtrijen voor het pontje niet te controleren. Het pondje wordt pas weer in gebruik genomen als ook de anderhalvemeterregel niet meer van kracht is.