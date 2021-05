Fietspaden taboe voor snorfietsen en scooters met benzinemotor

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De gemeente Groningen gaat het gebied waar snorfietsen en scooters met een verbrandingsmotor mogen rijden flink inperken. Het gaat om 43 van de 53 kilometer aan fietspaden in de stad.

“Scooters en brommers met een verbrandingsmotor stoten veel fijnstof uit en dat is slecht voor de gezondheid,” aldus wethouder Philip Broeksma. Bovendien komt een verbod de veiligheid van ‘gewone’ fietsers ten goede. Het verbod gaat onder meer gelden voor het Noorderplantsoen en het Jaagpad langs het Reitdiep, maar geldt niet voor elektrische scooters. Het verbod gaat ook niet gelden voor straten waar mensen te ver moeten omrijden.

Het weren van snorfietsen en scooters die op benzine rijden gaat door, maar zal in verschillende etappes plaatsvinden. Zo kan op den duur in de hele binnenstad een no go zone ontstaan.