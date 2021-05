nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Op de kruising van het Boterdiep met de Bloemsingel in Groningen is donderdagmiddag een fietser in botsing gekomen met een personenauto. Daarbij raakte de fietser lichtgewond.

Toegesneld ambulancepersoneel controleerde de fietser ter plekke, maar besloot dat de gewonde persoon niet mee hoefde naar een ziekenhuis. Het ambulancepersoneel bracht de fietser wel naar huis.

De politie was ter plaatse om het ongeval op papier te zetten en het verkeer in goede banen te leiden.