Festival Popronde strijkt in oktober neer in Groningen met zes acts uit provincie

nieuws

Foto: Popronde

Het reizende festival Popronde strijkt op donderdag 7 oktober neer in het centrum van Groningen. Zes Groningse acts hebben te horen gekregen dat ze onderdeel uit maken van de line-up.

Het festival begint op 11 september. In elf weken tijd reist men langs 42 steden. Traditioneel trapt men af in thuisstad Nijmegen. Op 7 oktober is het festival in Groningen. In totaal gaan 101 acts op tour. Hun namen werden vrijdag bekend gemaakt in een drie uur durende uitzending van 3voor12 Radio. Onder de namen de Groningse acts Atoomclub, Cashmyra, Douwe Doorduin, Jadi D, The Desmonds, en Them Dirty Dimes. In totaal hadden zich 650 acts aangemeld.

Hoe de line-up er in Groningen uit gaat zien is nog onbekend. De line-up wordt vijf weken voorafgaand aan het festival gepresenteerd. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kon de fysieke editie van vorig jaar niet doorgaan. De organisatie is hoopvol dat er dit jaar wel weer in fysieke vorm genoten kan worden van de muziek. Het festival wordt op 27 november afgesloten met een groot eindfeest in de Melkweg in Amsterdam.