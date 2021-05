FC Groningen speelt in eigen huis play-offs veilig tegen AZ

sport

Foto: Twitter supportersvereniging FC Groningen

FC Groningen heeft donderdagmiddag de play-offs voor Europees voetbal veilig gespeeld door in eigen huis met 0-0 gelijk te spelen tegen AZ Alkmaar.

In het Hitachi stadion begon Paulos Abraham ten koste van Arjen Robben. De aanvaller die afgelopen zondag zo belangrijk was met zijn tachtig minuten tegen FC Emmen, werd gespaard en kwam alleen als invaller binnen de lijnen. Grote kansen waren er niet in het eerste bedrijf behalve een scrimmage met gevaar van Alkmaarse kant.

In de tweede helft begonnen beide ploegen in hetzelfde spel tempo: gezapig. Na enkele minuten veerde de bank van Groningen op toen El Messaoudi op aangeven van El Hankouri een grote kans kreeg, maar over schoot. Na zeventig minuten voetbal had FC Groningen wellicht de kans van de wedstrijd. Eerst werd een bal van Strand Larsen van de lijn gehaald, daarna werd een omhaal van El Messaoudi op de lijn gestopt en strandde een schot van Te Wierik in de doelmond. Buiten een kans voor Boadu en een goed schot van Stengs bleef spektakel uit en dus eindigde het duel in 0-0.

Door het punt is FC Groningen zeker van een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Aanstaande zondag wordt de eindstand van de Eredivisie bepaald. FC Groningen speelt dan om half drie op bezoek bij PEC Zwolle.