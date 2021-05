FC Groningen eindigt als nummer zeven na troosteloze nederlaag bij PEC Zwolle

nieuws

FC Groningen heeft zondagmiddag de laatste competitiewedstrijd van de Eredivisie met 1-0 verloren op bezoek bij PEC Zwolle. Door de uitslagen vanmiddag eindigt FC Groningen als nummer zeven dit seizoen.



Trainer Danny Buijs had meerdere spelers vrijaf gegeven om krachten te sparen voor de play-off wedstrijd tegen FC Utrecht aanstaande woensdagavond. De nieuwe formatie van Buijs wist geen potten te breken en in het eerste bedrijf zelfs geen kans te creëren op een paar schoten van El Messaoudi na.

In de tweede helft had FC Groningen snel op voorsprong kunnen komen na een mooie solo van Mo El Hankouri. De aanvaller mikte echter naast. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht en wisten de mensen niet te vermaken. Toch kwam PEC Zwolle na tachtig minuten voetbal op voorsprong. Uit een voorzet van Reza passeerde Ko Itakura die naar alle waarschijnlijkheid FC Groningen verlaat aan het einde van dit seizoen, zijn eigen doelman: 1-0. Dat was ook de eindstand.

Ondanks de nederlaag eindigt FC Groningen knap als zevende in de Eredivisie. Aanstaande woensdag reist de Groninger trots af naar Utrecht om daar tegen de plaatselijke FC te voetballen om een plaats in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Het duel begint om 18.45 uur.