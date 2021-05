Extra subsidie voor zwembad Scharlakenhof

nieuws

De gemeenteraad geeft een extra subsidie van 185 duizend euro aan Zwembad Scharlakenhof in Haren. Dit om het verwachte verlies over vorig jaar en de eerste helft van dit jaar te dekken.

In verband met de maatregelen is het voor de zwembaden in de gemeente Groningen niet mogelijk geweest om in 2020 de normale bedrijfsvoering te voeren. Scharlakenhof leed vorig jaar een verlies van 125 duizend euro. Ook dit jaar lijden de zwembaden onder de coronamaatregelen. Scharlakenhof verwacht voor de eerste helft van dit jaar een exploitatietekort van minimaal 60 duizend euro.

Het zwembad moest tot halverwege mei zijn deuren vanwege corona sluiten. Sinds kort mogen binnenzwembaden alleen open voor sportbeoefening en banenzwemmen, met een maximum van 30 personen. Dat zorgt voor een fors exploitatietekort. De gemeente komt met extra geld omdat het Scharlakenhof graag in stand wil houden.

Zwembad Hoogkerk heeft begin vorig jaar besloten de deuren dicht te houden en ervaart op dit moment geen financiële problemen. De overige zwembaden hebben nog geen inschatting kunnen maken van de tekorten. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal het college daarop terugkomen.