Ervaren middenvelder keert terug bij Be Quick 1887

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 Esserbergstadion

Pierre Semudenge-Mujene keert terug naar hoofdklasser Be Quick 1887. De 27-jarige middenvelder speelde tussen 2011 en 2013 al voor de Groningers.

Daarna trok hij de wereld rond en speelde in Amerika op college niveau en was prof in Roemenië. Na zijn terugkeer in Nederland ging hij dit seizoen bij hoofdklasser HZVV uit Hoogeveen aan de slag.

Een andere meevaller voor Be Quick is dat de talentvolle Marnix Metus blijft. Metus was eerst van plan om naar de studenten van de The Knickerbockers te gaan.