“Er zijn telefoontjes en mailtjes binnengekomen van leraren die zich niet veilig voelen”

Onderwijsvakbond AOb heeft haar twijfels bij het besluit van demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs om de middelbare scholen vanaf 31 mei volledig te heropenen.

“Elf dagen geleden hebben we laten weten dat we het advies van het Outbreak Management Team, het OMT, af willen wachten”, vertelt Marja de Bree van de onderwijsvakbond. “Zij zijn nu met een advies gekomen, en zeggen dat het klaarblijkelijk veilig genoeg is om de scholen volledig te openen. Inmiddels zijn er telefoontjes en mailtjes binnengekomen van leraren die zich bij het idee van volle klassen, en tieners die geen afstand tot elkaar hoeven te houden, niet veilig voelen. Het is ook dubbel hè? Want tegelijkertijd heeft Diederik Gommers opgeroepen dat leraren nu versneld gevaccineerd moeten worden. Dat is raar, want het OMT zegt toch dat het veilig is?”

Testcapaciteit

Middelbare scholen zijn sinds maart weer gedeeltelijk open. Leerlingen volgen minimaal één dag per week fysiek onderwijs, op de andere dagen krijgen ze online les. Met het besluit van minister Slob komt de anderhalvemetermaatregel tussen leerlingen te vervallen, maar moet er wel 1,5 meter afstand worden gehouden tot docenten, moeten er mondkapjes worden gedragen en moeten scholieren zich twee keer in de week laten testen. “Het testen gaat op vrijwillige basis gebeuren, het is niet verplicht. Wij weten ook niet of er voldoende testcapaciteit beschikbaar is. Maar het gaat hoe dan ook om grote hoeveelheden test die nodig zijn. Als je bedenkt dat er op een gemiddelde school 1.000 scholieren les krijgen dan gaat het al om 2.000 tests per week met daarbovenop nog de testen die beschikbaar moeten worden gesteld aan docenten en onderwijsondersteunend personeel.”

“Scholen in de Randstad en het Oosten hebben laten weten niet volledig open te gaan”

Hoe er op de scholen in het Noorden gereageerd wordt op het nieuws is nog onduidelijk. “We hebben al wel contact proberen te zoeken, maar vermoedelijk vanwege het Pinksterweekend, is dit nog niet gelukt. In den lande hebben al wel schooldirecteuren gereageerd. Zo hebben verschillende scholen in de Randstad, in het Oosten en in Brabant al laten weten niet volledig open te zullen gaan. Zij noemen het niet veilig, anderen zeggen het schema in de laatste weken voor de zomervakantie niet nog helemaal om te willen gooien.”

Augustus

Scholen krijgen van Slob uiterlijk tot 7 juni de tijd om weer volledig open te gaan. “Voor de leerlingen is het goed. Er zijn verhalen bekend van jongeren die met problemen kampen en onderwijsachterstanden hebben opgelopen. Anderzijds, als je op 7 juni begint dan is het nog vijf weken tot de start van de zomervakantie. Waarbij je weet dat als het nieuwe schooljaar in augustus start iedereen de mogelijkheid heeft gehad om gevaccineerd te worden.”