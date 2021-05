Einde in zicht voor nieuwbouwproject Engelse Park in Helpman

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Het woningbouwproject Engelse Park nadert zijn voltooiing. Vandaag kregen enkele bewoners op symbolische wijze de sleutel verhandigd door wethouder Roeland van der Schaaf.

De 95 woningen, direct ten zuidoosten van het Sterrebos gelegen, worden in drie fases aangelegd. Inmiddels zijn twee delen van het bouwproject klaar. De woningen zijn energieneutraal gebouwd en beschikbaar in verschillende typen. Daarnaast krijgt het plan de beschikking over elektrische deelauto’s en natuurlijke (speel)voorzieningen zoals vlonderpaden en wadi’s.

“Er worden momenteel op heel veel plekken woningen gebouwd in Groningen”, aldus wethouder Van der Schaaf. “De Stad heeft ze hard nodig. De huizen in het Engelse Park dragen daar op hun eigen wijze aan bij. Het is een even geslaagde als duurzame samenwerking die als project midden in de stad navolging verdient.”

Aannemers VolkerWessels Vastgoed, Ballast Nedam, Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf en Friso Bouw hopen het derde en laatste deel van het woningbouwproject in de loop van 2021 op te leveren.

Foto: Gemeente Groningen